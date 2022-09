POL-BO: Ladendiebstahl in Herne: Diebin schubst Angestellte und flüchtet - Zeugen gesucht

Bochum (ots) - Nach einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr sucht das Verkehrskommissariat einen beteiligten Autofahrer sowie weitere Zeugen. Am Sonntag, 18. August, standen zwei Tatverdächtige gegen 18.25 Uhr auf einer Brücke über dem Nordhausenring an der Wittener Straße. Ein Zeuge, der mit seinem Auto auf dem Nordhausenring in Fahrtrichtung Gerthe ...

