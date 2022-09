POL-BO: Wittener (23) betrunken und ohne Führerschein mit Krad unterwegs

Bochum (ots) - Die Kriminalpolizei sucht Zeugen nach einem Raub in Bochum-Riemke. Ein Herner (14) war am Samstag, 17. September, gegen 19.30 Uhr mit seinem Freund (13, aus Herne) auf der Herner Straße in Bochum-Riemke unterwegs. Auf der Zwischenebene der U-Bahn-Station "Riemke Markt" befand sich eine Gruppe von acht bis zehn Personen. Zwei von ihnen gingen auf den 14-Jährigen zu, einer der beiden bedrohte ihn mit einer ...

