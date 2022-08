Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brand einer Grünfläche

Germersheim (ots)

Zu einem Flächenbrand kam es gestern Abend kurz vor 23 Uhr unweit des Skaterparkes in der Straße Am Meßplatz in Germersheim. Die Feuerwehr löschte den Brand vollständig. Vor Ort fanden die Beamten Reste eines Böllers, welcher ggf. ursächlich für den Brand gewesen sein könnte.

Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung wurde eingeleitet.

Hinweise nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter 07274/958-0 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell