Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten in Stockum

Werne (ots)

Am frühen Freitagabend (22.07.2022) kam es gegen 18:10 Uhr an der Einmündung Mühlenstraße / Kiwitzheidweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Eine 31 jährige PKW-Fahrerin aus Ascheberg befuhr die Mühlenstraße von Werne in Richtung Horst und wollte offenbar eine dortige Baustellen-Absperrung umfahren. Dabei kollidierte sie mit dem entgegenkommenden Oldtimer-PKW eines 57 jährigen Mannes aus Werne. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Der 57 Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr Werne befreit werden. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber Christoph 8 in ein auswärtiges Unfallkrankenhaus geflogen. Die 31 Jährige wurde mit einem RTW in ein auswärtiges Unfallkrankenhaus gebracht. Beide PKW mussten abgeschleppt werden. Bei beiden wird von einem wirtschaftlichen Totalschaden ausgegangen. Der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 35.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Unfallstelle bis gegen 20:10 Uhr gesperrt.

