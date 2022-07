Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten in Bramey-Lenningsen

Bönen (ots)

Am Freitagnachmittag (22.07.2022) kam es gegen 15:30 Uhr auf der Fröndenberger Straße in der Nähe der Einmündung Auf dem Hachenei zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Ein 43 jähriger Bönener befuhr mit einem PKW Van in Begleitung seiner 40 jährigen Frau und dreier Kindern im Alter von sieben bis elf Jahren die Fröndenberger Straße in Richtung Lenningsen. Aus bislang ungeklärten Gründen kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte einen Leitpfosten und prallte gegen einen Baum am rechten Fahrbahnrand. Die 40 jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall schwerverletzt und nach notärztlicher Versorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär verblieb. Der Fahrer und die drei Kinder blieben glücklicherweise unverletzt. Der PKW musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Unfallstelle bis gegen 17:15 Uhr gesperrt.

