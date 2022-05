Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch gespannte Seile

Wilhelmshaven (ots)

Am Samstag, 28.05.22, gegen 22:50 Uhr, wurde durch eine Fußgängerin bemerkt, dass in der Dirschauer Straße in Wilhelmshaven insgesamt vier Seilstränge (blaufarbenes Kunststoffseil) über die Straße gespannt waren. Die Seilenden waren jeweils an einer Straßenlaterne befestigt. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung: Wer hat Beobachtungen gemacht oder kann sonstige sachdienliche Hinweise geben? Hinweise bitte an die Polizei in Wilhelmshaven unter 04421-942-0.

