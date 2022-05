POL-WHV: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Wangerland/Hohenkirchen (ots) - Am Samstag, 28.05.22, kam es zu Sachbeschädigungen an Pkw auf dem Parkplatz der Nordsee-Spielstadt Dorf Wangerland in der Jeversche Straße in Hohenkirchen. Zwischen 14:30 - 17:30 Uhr wurden zwei dort geparkte Pkw zerkratzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter 04461- 92110 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

