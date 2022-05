POL-WHV: Sachbeschädigung an zwei Pkw - Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots) - Diebstahl aus Pkw Schortens: Am Freitag, 27.05.22, kam es in der Zeit zwischen 09:00 und 10.00 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Pkw. Der Pkw wurde auf dem Parkplatz am Accummer See abgestellt. In der Zeit der Abwesenheit des Fahrzeugführers wurde die Seitescheibe des Pkw eingeschlagen und ein Portmonee entwendet. Zeugen für diesen Vorfall werden gebeten sich mit der Polizei in Schortens in ...

