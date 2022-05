Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldungen der Polizei Jever 27.05.-29.05.2022

Wilhelmshaven (ots)

Diebstahl aus Pkw Schortens: Am Freitag, 27.05.22, kam es in der Zeit zwischen 09:00 und 10.00 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Pkw. Der Pkw wurde auf dem Parkplatz am Accummer See abgestellt. In der Zeit der Abwesenheit des Fahrzeugführers wurde die Seitescheibe des Pkw eingeschlagen und ein Portmonee entwendet. Zeugen für diesen Vorfall werden gebeten sich mit der Polizei in Schortens in Verbindung zu setzten, Tel.: 04461984930 Einbruchdiebstahl aus Bäckerei Hooksiel: In der Zeit von Freitag 20:00 Uhr bis Samstag 04:25 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Bäckerei am Kreisel in Hooksiel ein. Hierbei wurde Bargeld aus dem Verkaufsbereich entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich mit der Polizei im Wangerland in Verbindung zu setzten, Tel.: 04463808910

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell