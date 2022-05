Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldungen der Polizei WHV 27.05.-29.05.2022

Wilhelmshaven (ots)

Containerbrand Am Samstagmorgen, gegen 01:00 Uhr kam es in der Ulmenstraße/Textilhof zu einem Brand von zwei Müllcontainern. Durch die Flammen wurde die Gebäudefassade beschädigt und ein Fenster komplett zerstört. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Kelleraufbrüche In der Zeit von Freitagabend bis Samstagvormittag wurden in einem Mehrfamilienhaus in der Ulmenstraße fünf Kellerverschläge aufgebrochen. Etwa im gleichen Tatzeitraum wurde in der Widukindstraße in den Keller eines leerstehenden Einfamilienhauses eingebrochen. Es wurden jeweils verschiedene Gegenstände entwendet.

