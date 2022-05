Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Feuer im Vareler Stadtwald - Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Varel. Am Freitagmorgen, gegen 06:20 Uhr, entdeckte ein Passant im Vareler Stadtwald, in Nähe der Sandkuhle, abseits des Hauptweges eine Brandstelle und alarmierte die Feuerwehr. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein am Waldboden mittels Fundholz erstelltes, provisorisches "Baumhaus" aus bislang unbekannter Ursache in Brand geriet. Brandbetroffen ist eine Fläche im Durchmesser von etwa 5 Metern inklusive zweier Bäume. Die Feuerwehr konnte das bereits erlöschende Feuer bekämpfen. Die Spurenlage lässt darauf schließen, dass das Feuer einige Zeit gebrannt haben dürfte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, diese der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

