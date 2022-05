Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Wilhelmshaven (ots)

Zetel. Am Donnerstagnachmittag ereignete sich gegen 17:00 Uhr ein Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier Radfahrer. Ein 48-jähriger Mann aus Friedeburg befuhr mit einem Pedelec den parallel der Horster Straße verlaufenden Radweg in Richtung Horsten. Eine 18-jährige entgegenkommende Radfahrerin bemerkte die Fahrunsicherheit des entgegenkommenden Radfahrers und hielt vorsorglich an. Dem männlichen Pedelec-Fahrer gelang es infolge eigener Alkoholisierung nicht, die stehende Radfahrerin zu passieren und stieß gegen das Fahrrad der 18-Jährigen. Er kam zu Fall und verletzte sich nach bisherigem Erkenntnisstand schwer. Der Mann wurde einem Krankenhaus zugeführt. Bei ihm wurde eine Blutprobenentnahme zur Bestimmung der Alkoholisierung zur Unfallzeit angeordnet. Die 18-jährige Radfahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. Sachschäden entstanden nicht.

