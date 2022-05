POL-WHV: Trunkenheit im Verkehr

Wilhelmshaven (ots) - Wilhelmshaven. Am 26.05.2022, gegen 20.30 Uhr mussten Feuerwehr und Polizei in den Mühlenweg ausrücken. Ein möglicher Wohnungsbrand entpuppte sich zu einer in Brand geratenen, vermutlich vergessenen Pfanne auf dem Herd. Das stark erhitzte Öl schlug Flammen und beschädigte dadurch den Herd. In der Küche und im Flur sind starke Rußanhaftungen entstanden. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt worden ist niemand. Rückfragen bitte an: ...

