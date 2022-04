Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diebstahl eines Elektromobils

Bückeburg (ots)

(RG) In der Maschstraße in Bückeburg wurde in der Zeit von Freitag, den 22.04.22, 17:00 Uhr, auf Samstag, den 23.04.22, 08:00 Uhr, ein sogenanntes Elektromobil entwendet. Das Fahrzeug war auf einem Hof an der Maschstraße abgestellt. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein Fahrzeug der Marke "Invacare" in der Farbe Rot. An der Lenksäule befindet sich ein schwarzer Korb und am Heck des vierrädrigen Elektromobils ist ein Aufkleber mit dem Schriftzug "Zur Falle" angebracht.

Zeugen, die diese Tat beobachtet oder das beschriebene Fahrzeug gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bückeburg unter 05722-95930 zu melden.

