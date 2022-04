POL-NI: Diebstahl eines Rasenmähers

Rinteln (ots) - (ne) Auf dem Parkplatz eines Restaurants an der Hauptstraße in Todenmann kam es am Samstag, 23.04.2022 in der Zeit von ca. 15:00 Uhr bis 17:15 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten braunen Pkw BMW durch bisher unbekannte Personen. Schadenshöhe etwa 1000,00 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/95450. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg Polizeikommissariat Rinteln Pressestelle Hasphurtweg 3 31737 ...

