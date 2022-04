Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Geldbörsendiebstahl

Rinteln (ots)

(ne) Am Samstag, 23.04.2022 um 18:00 Uhr, kam es in Rinteln in der Weserstraße durch zwei bisher unbekannte männliche Täter zu einen Geldbörsendiebstahl aus einem Hausflur. Dort hatte ein 75-jähriger Rintelner seine Geldbörse kurzzeitig auf einem Gepäckträger eines Fahrrades unbeobachtet abgelegt. Einer von zwei ca. 16 bis 18 Jahre alten Jugendlichen ergriff die Geldbörse. Danach flüchteten beide mit Mountain-Bikes in Richtung Weserbrücke und danach weiter in Richtung Pferdemarkt. Einer der Täter trug einen grauen Hoodie, der andere hatte auffallend blonde Haare. Ein Mountain-Bike war in knallig grüner Farbe. Schadenshöhe insgesamt ca. 200,00 Euro.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/95450.

