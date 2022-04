POL-NI: Beckedorf - Unbekannte entwenden Motorrad und E-Bike aus Garage - Zeugenaufruf der Polizei

Stadthagen (ots) - (loe)Ein bislang unbekannter Täter verursacht mit einem unbekannten Fahrzeug einen Sachschaden an einem blauen VW Golf IV Cabriolet im Allerfeld in Lüdersfeld/Vornhagen. Anschließend entfernt er sich vom Unfallort, ohne den Schaden zu melden. Das beschädigte Fahrzeug war auf dem Gehweg in Höhe der Hausnummer 1 geparkt. Der Schaden an dem geparkten Pkw wird auf ca. 500,-EUR geschätzt. Die Tat ...

mehr