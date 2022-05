Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Friedlicher und stimmungsvoller Aufzug zum Christopher-Street-Day-2022 mit ca. 1250 Teilnehmern

Wilhelmshaven (ots)

Wilhelmshaven. Am 28.05.2022, wurde die vom Verein "CSD WHV" angemeldete Versammlung polizeilich begleitet. An dem Aufzug nahmen ca. 1250 Personen teil. Er startete um 14.00 Uhr am Valoisplatz und verlief durch die Innenstadt, Bant sowie durch die Südstadt. Die Versammlung wurde am Startpunkt gegen 16.15 Uhr beendet. Sie verlief friedlich und aus Sicht der Polizei ohne besondere Vorkommnisse. Die anderen Verkehrsteilnehmer/innen mussten nur wenige Einschränkungen im Straßenverkehr hinnehmen.

