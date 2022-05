Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldungen der Polizei Varel 27.05.-29.05.2022

Wilhelmshaven (ots)

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugen gesucht! Bockhorn - Eine 16-jährige Radfahrerin aus Zetel befuhr am Freitagabend, 21:10 Uhr, den parallel der Bockhorner Straße verlaufenden Radweg in Richtung Neuenburg. Als sie dazu ansetzte die Grabsteder Straße zu queren, querte ein männlicher Fahrzeugführer mit seinem Pkw unter aufheulendem Motor den Kreuzungsbereich aus Richtung Grabstede kommend, in Richtung Ortsmitte Bockhorn fahrend. Dabei missachtete er den Vorrang der Radfahrerin und fuhr so nah an ihr vorbei, dass diese nur durch reaktionsschnelles Verhalten einen Zusammenstoß mit dem Pkw verhindern konnte. Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen. Versuchter Einbruch in Spielhalle - Zeugen gesucht! Bockhorn - Am frühen Samstagmorgen, 02:15 Uhr bis 08:30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt zur Spielhalle "Alte Molkerei" an der Vareler Straße zu verschaffen. Aus bislang unbekannten Gründen ließen sie von ihrem Vorhaben ab, hinterließen jedoch Hebelspuren an einer der Türen. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen. Trunkenheitsfahrt eines Radfahrers Zetel - Am frühen Sonntagmorgen unterzogen Polizeibeamte aus Varel einen 24-jährigen Mann aus Zetel einer Kontrolle. Er fiel den Beamten auf der Neuenburger Straße dadurch auf, dass er ihnen mit seinem unbeleuchteten Fahrrad in der Fahrbahnmitte entgegenkam und starke Schlangenlinien fuhr. Die Abgabe einer Atemprobe am mobilen Testgerät ergab eine Atemalkoholkonzentration in Höhe von 2,26 Promille. Bei dem Radler wurde eine Blutprobe entnommen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Zeteler muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

