Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in der Katharinenstraße - Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Zwischen Freitag, 27.05.22, 15:00 Uhr - Sonntag, 29.05.22, 16:00 Uhr, wurde ein in der Katharinenstraße in Wilhelmshaven abgestellter blaufarbener Pkw der Marke Ford beschädigt. Vermutlich beim Türöffnen/Schließen entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter 04421-942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell