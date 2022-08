POL-PDLD: Betrugsversuch über Messengerdienst

Bellheim (ots) - Ca. 100 Liter Dieselkraftstoff erbeuteten unbekannte Täter aus dem Tank eines Lkw, der im Waldstückerring in Bellheim abgestellt war. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Ende Juli bis zum gestrigen Morgen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter 07274/958-0 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Pressestelle ...

