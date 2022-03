BPOLI EF: Ticketlose Zugfahrt überführt ausgeschriebenen Nordmazedonier, Festnahme und Einlieferung in die JVA

Arnstadt, Bahnhof Arnstadt (ots) - Bislang unbekannte Täter haben in den frühen Morgenstunden des 20.02.2022 einen Fahrausweisautomaten im Bahnhof Arnstadt aufgesprengt. Die Bundespolizeiinspektion Erfurt wurde kurz nach 4 Uhr über eine mögliche Explosion im Bahnhof Arnstadt in Kenntnis gesetzt. Die Arnstädter Feuerwehr war bereits auf dem Weg in die Verkehrsstation. Am Bahnhof wurde bei Eintreffen am Tatort schnell ...

mehr