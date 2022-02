Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Festnahme eines international Gesuchten am Hauptbahnhof in Erfurt

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Der Bundespolizei gelang es am gestrigen Nachmittag einen international gesuchten Straftäter am Erfurter Hauptbahnhof festzunehmen.

In die Hände der Bundespolizei brachte sich der Mann schlussendlich selbst, denn er war in einem ICE, aus Richtung Berlin kommend, ohne erforderlichen Fahrschein unterwegs. Zunächst versuchte er sich durch Einschließen in einer Zugtoilette der Kontrolle zu entziehen. Daraufhin informierte das Bahnpersonal die Leitstelle.

Nach Ankunft des Schnellzuges in der Landeshauptstadt wurde der lettische Staatsangehörige ausfindig gemacht und zum Zwecke strafprozessualer Maßnahmen zur Dienststelle verbracht. Hierbei wurde bekannt, dass gegen den 22-Jährigen neben einer Aufenthaltsermittlung auch eine Fahndungsnotierung im Schengener-Informationssystem vorliegt. Nach dem Mann wurde demnach in großen Teilen Europas gesucht, da er in seinem Heimatland bei mehreren Diebstählen in Erscheinung getreten war und sich dem staatlichen Zugriff entzogen hatte.

Über das Bundeskriminalamt wurde der internationale Haftbefehl angefordert, welcher dem Gefassten sodann mittels Dolmetscherin eröffnet worden ist.

Nach Rücksprache mit der Thüringer Justiz verblieb der Lette über Nacht im Gewahrsam der Bundespolizei. Am heutigen Vormittag erfolgte die richterliche Vorführung beim Amtsgericht in Sömmerda, wo seine Freiheitsentziehung bestätigt worden ist. Im Anschluss wurde der 22-Jährige in die Justizvollzugsanstalt nach Goldlauter verbracht.

Die lettische Kriminalpolizei wurde über die erfolgte Festnahme in Kenntnis gesetzt. Im weiteren Verlauf wird nun die Auslieferung der Person in das Baltikum forciert, sodass der Mann den dortigen Behörden zugeführt werden kann.

(KT)

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell