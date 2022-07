POL-FR: Schliengen: Aufmerksamer Nachbar - beim Diebstahl ertappt

Freiburg (ots) - Am Donnerstagabend, 28.07.2022, gegen 21:30 Uhr, haben zwei Männer versucht, ein verschlossenes Fahrrad vor dem Rheincenter in Weil am Rhein zu stehlen. Mit einer Flex gingen die Unbekannten das Fahrradschloss an, ohne Erfolg. Sie flüchteten zu Fuß in Richtung Frankreich. Einer war ca. 35 Jahre alt, trug eine blaue Jacke und Hose und einen schwarzen ...

