POL-LIP: Lage-Hagen - Jugendlicher bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am Samstag, 20.08.2022, fährt gegen 00:50 Uhr ein 17-jähriger Rollerfahrer im Ricarda-Huch-Weg gegen einen parkenden Pkw. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden. Der 17-jährige fährt ohne Helm und zieht sich bei dem Unfall Verletzungen an Kopf und Körper zu, die stationär behandelt werden müssen. Zudem steht der 17-jährige Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss; ihm wird eine Blutprobe entnommen.

