POL-LIP: Barntrup. Baumstamm auf Straße gelegt.

Lippe (ots) - Am Mittwochabend (17.08.2022) wurde eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Friedrich-Ebert-Straße schwer verletzt. Die 49-Jährige fuhr gegen 18:10 Uhr einem Renault eines 40-jährigen Autofahrers auf und stürzte. Der Rettungsdienst brachte die schwer verletzte Frau ins Klinikum. Zeugenhinweise zum Unfallhergang richten Sie bitte an das Verkehrskommissariat, Telefon 05231 6090. Pressekontakt: ...

