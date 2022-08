Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Hecke abgebrannt.

Lippe (ots)

In der Straße "Puckewiese" brannte in der vergangenen Nacht (19.08.2022) um kurz nach 2 Uhr eine Hecke. Auch mehrere Mülltonnen wurden durch das Feuer beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 1 unter der Telefonnummer 05231 6090.

