Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grafenhausen: Rennradfahrer verletzt bei Verkehrsunfall schwer - mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 03.08.2022, hat sich ein Rennradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Grafenhausen schwer verletzt. Gegen 20:45 Uhr hatte ihn ein 33 Jahre alter Fahrer eines Klein-Lkws beim Linksabbiegen von der Rothaus Straße in die Gewerbestraße mutmaßlich nicht wahrgenommen. Der ebenfalls 33-jährige Rennradfahrer kollidierte mit dem abbiegenden Klein-Lkw und zog sich schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verlegt. Der Fahrer des Klein-Lkw erlitt einen Schock. Der entstandene Sachschaden liegt beim Klein-Lkw bei rund 5000 Euro, am Rennrad bei ca. 4000 Euro.

