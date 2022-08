POL-LIP: Lage. Vermisste Mädchen kehren nach Hause zurück.

Lippe (ots) - Eine Richterin schickte einen 31-jährigen Mann aus Bad Salzuflen am Mittwoch in die Untersuchungshaft. Obwohl der polizeibekannte Mann bereits von einem Mitarbeiter einer Drogerie beim Diebstahl ertappt worden war, stahl er auch noch eine Kaffeekasse aus einem Büro. Gegen 10:30 Uhr fiel der Bad Salzufler einem Mitarbeiter in der Detmolder Drogerie in der Langen Straße auf. Der Täter hatte zwei Flaschen ...

