Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Dreister Dieb klaut Motorsense.

Lippe (ots)

Mittwoch (17. August 2022) gegen 14 Uhr stahl ein bislang unbekannter Mann eine Motorsäge aus dem Fahrzeug eines Gartenbaubetriebs. Während die Mitarbeitenden der Firma im "Nelkenpark" beschäftigt waren, hatten sie den Firmenwagen, einen Mercedes Sprinter mit Ladefläche, am Straßenrand "Zum Niederntor" abgestellt. Der Unbekannte öffnete die Plane der Ladefläche und stahl die Motorsense der Marke "Stihl". Kurz darauf bemerkte eine Mitarbeiterin der Firma den Diebstahl und suchte intuitiv im Waldgebiet in Richtung "Gut Blomberg" nach dem Dieb. Tatsächlich traf sie dort auf den Mann, der die Motorsense noch dabei hatte. Als die Mitarbeiterin den Dieb ansprach, lief er mit der Sense in Richtung "Schollenberg" davon. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 25 - 26 Jahre alt, etwa 1,80 - 1,85 m groß mit schlanker Statur. Er trug ein weißes T-Shirt, eine schwarze Jogginghose sowie dunkle Turnschuhe. Wer den Mann gegen 14 Uhr gesehen hat oder Hinweise auf dessen Identität geben kann, meldet sich bitte unter 05222 98180 bei der Kripo in Bad Salzuflen.

