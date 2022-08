Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Unbekannte lösen Radmuttern - Korrektur Tatort und Alter Fahrzeugführer!

Lippe (ots)

Weil bislang Unbekannte die Radmuttern an einem Ford Ranger gelöst haben, verunfallte ein 56-jähriger Mann mit dem Wagen auf der A 2. Der Mann aus Lage hatte den Ford zwischen Sonntagabend und Montagvormittag (14. - 15. August 2022) auf einem Hof in der Langen Straße abgestellt. Ob die Täter die Räder des Wagens stehlen wollten oder ob man einen Verkehrsunfall provozieren wollte, steht nicht fest. Zwischen zirka 19 und 11 Uhr schraubten sie die Radbolzen an zwei Rädern des Wagens los. Der 56-Jährige bewegte sich am Montag (15. August 2022) im Raum Herford. Dabei bemerkte er bereits, dass etwas nicht stimmte. Bei der Nachschau konnte der Mann allerdings keinen offensichtlichen Mangel feststellen, so dass er den Werkstattbesuch verschob und auf die A 2 auffuhr. Dort löste sich eines der Räder, so dass der Wagen beschädigt wurde. Der 56-Jährige wurde dabei nicht verletzt. Wer im Tatzeitraum in der Langen Straße etwas beobachtet hat, meldet sich bitte unter 05231 6090 beim Verkehrskommissariat.

