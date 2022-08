Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Ladendieb geht in U-Haft.

Lippe (ots)

Eine Richterin schickte einen 31-jährigen Mann aus Bad Salzuflen am Mittwoch in die Untersuchungshaft. Obwohl der polizeibekannte Mann bereits von einem Mitarbeiter einer Drogerie beim Diebstahl ertappt worden war, stahl er auch noch eine Kaffeekasse aus einem Büro. Gegen 10:30 Uhr fiel der Bad Salzufler einem Mitarbeiter in der Detmolder Drogerie in der Langen Straße auf. Der Täter hatte zwei Flaschen Gin in seine Hose gesteckt, die er offensichtlich klauen wollte. Der Mitarbeiter bat den Dieb mit in ein Büro in die obere Etage zu kommen, um den Sachverhalt dort zu klären. Während sich der Mitarbeiter die Personalien des Diebes notierte, griff sich der 31-Jährige eine Geldkassette und flüchtete aus dem Fenster über ein Schleppdach. Der Mitarbeiter konnte den Dieb kurz darauf in einem Gebüsch stellen. Polizeibeamte nahmen den dreisten Dieb vorläufig fest und führten ihn später der Haftrichterin vor.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell