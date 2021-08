Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern- Unfallflucht/ Polizei sucht Zeugen

Geldern (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es am Montag (23. August 2021) gegen 09.10 Uhr auf der Dieselstraße in einer Einmündung mit Wendehammer. Ein unbekannter Lkw-Fahrer fuhr mit einem roten 7,5t Lkw mit grauem Aufbau in den Wendehammer, um dort zu drehen. Bei diesem Manöver touchierte der Unbekannte den Zaun sowie einen Banner einer dort ansässigen Firma und beschädigte beides. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt in Richtung B 58 fort. Das Fahrzeug soll eine Städtekennung aus Bielefeld (BI) haben und hinten einachsig laufen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

