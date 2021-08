Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum- Unfallflucht/ Polizei sucht Fahrer eines weißen Lieferwagens

Issum-Sevelen (ots)

Am Montag (23. August 2021) gegen 15.45 Uhr ereignete sich auf der Sevelener Straße in Sevelen ein Verkehrsunfall, bei dem sich das beschädigte Auto von der Unfallstelle entfernte. Eine 50-jährige Frau aus Issum fuhr in ihrem lila Citroen C3 die Sevelener Straße in Richtung Sevelen, als sie den vorausfahrenden blauen Traktor mit Strohwender überholen wollte. Erst beim Ausscheren nimmt sie das hinter ihr fahrende und bereits im Überholvorgang befindliche Auto eines unbekannten Fahrers wahr und bricht ihr Überholmanöver ab. Es kommt trotz allem zu einer Berührung beider Fahrzeuge, in dessen Folge der Außenspiegel des Citroens völlig zerstört wurde. Auch am verschwundenen Pkw soll ein Schaden an der rechten Fahrzeugseite entstanden sein. Um diesen zu regulieren, sucht die Polizei den unbekannten Fahrer des weißen Lieferwagens. Der unbekannte Fahrer oder Zeugen, die Hinweise geben können, sollen sich bei der Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250 melden. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell