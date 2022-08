Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Firmeneinbruch.

Lippe (ots)

Einbrecher verschafften sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (16. - 17. August 2022) gewaltsam Zugang zu einer Firma in der Wittekindstraße. Die Täter hebelten eine Tür auf und stahlen unter anderem zwei Laptops, ein Tablet und eine Digitalkamera. Wer in der Nacht etwas beobachtet hat, meldet sich bitte unter 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

