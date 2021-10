Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Motorrad entwendet - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Danndorf, Falkenstraße

15.10.2021, 02.00 Uhr - 17.10.2021, 09.00 Uhr

Ein Motorrad der Marke SWM (Speedy Working Motors) Model B1 03 AA verschwand zwischen Freitagmorgen und Sonntagmorgen in der Falkenstraße in Danndorf.

Der rechtmäßige Besitzer hatte seine zweieinhalb Jahre alte Maschine ordnungsgemäß verschlossen am Freitagmorgen um 02.00 Uhr auf dem Hinterhof eines Grundstücks in der Falkenstraße abgestellt. Am Sonntagmorgen um 09.00 Uhr war die Maschine verschwunden. Der durch den Diebstahl entstandene Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf rund 6.000 Euro belaufen.

Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn oder Autofahrer verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben und bitten um Hinweise an die Polizeistation in Velpke oder die Rufnummer 05351/521-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell