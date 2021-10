Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannte Täter beschädigten gleich vier Fahrzeuge

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Kantallee

16.10.201 00:30 Uhr - 08:15 Uhr

Durch bisher unbekannte Täter wurden vier Lieferanten-Fahrzeuge einer Pizzeria-Kette beschädigt.

Die vier Lieferanten-Fahrzeuge wurden nach Ladenschluss am Samstag, gegen 00:00 Uhr, ordnungsgemäß geparkt und nicht mehr bewegt. Am Morgen, gegen 08:15 Uhr, bemerkte der Geschäftsführer an den Fahrzeugen, dass alle im Bereich des linken Außenspiegels Beschädigungen aufwiesen. Alle Außenspiegel wurden überstreckt und die Verkleidungen waren abgebrochen.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 200 EUR.

Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner oder Passanten im o.g. Zeitraum verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Wolfsburg bzw. die Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell