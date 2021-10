Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Sanitätsfachgeschäft - Täter stehlen Ladenkasse

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Klieversberg, Sauerbruchstraße 14.10.2021, 17.10 Uhr - 15.10.2021, 07.50 Uhr

Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag in ein Sanitätsfachgeschäft in der Sauerbruchstraße eingebrochen. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei erbeuteten sie hierbei eine Ladenkasse mit unbekanntem Inhalt.

Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstagnachmittag 17.10 Uhr und Freitagmorgen 07.50 Uhr. Eine Angestellte hatte den Einbruch entdeckt und sofort die Polizei alarmiert.

Die Ermittler haben den Sachverhalt aufgenommen und gehen davon aus, dass Unbekannte in der angegebenen Zeit gewaltsam die Eingangstür geöffnet, anschließend sich der Ladenkasse bemächtigt und anschließend die Flucht ergriffen haben.

Die Beamten hoffen darauf, dass es Zeugen gibt, die in der fraglichen Zeit verdächtige Personen beobachtet haben. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell