POL-MA: Heidelberg-Kirchheim: Unbekannte Audi-Fahrerin verursacht Auffahrunfall und flüchtet von der Unfallstelle trotz verletzter Beteiligter

Heidelberg (ots)

Am Samstagabend gegen 18 Uhr verursachte eine Audi-Fahrerin an der Ampelkreuzung Speyerstraße/ Carl-Friedrich-Gauß Ring, hinter sich einen Auffahrunfall. Die bisher noch nicht bekannte Audi-Fahrerin soll auf der Speyer Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs gewesen sein und unmittelbar vor der Ampelkreuzung, trotz Grünphase, aus bisher ungeklärten Gründen abgebremst haben. Ein hinter ihr fahrender 50-jähriger VW-Fahrer war, um einen Zusammenstoß zu verhindern, hierdurch gezwungen, plötzlich abzubremsen. Hingegen gelang es einem hinter dem VW fahrendem 16-jähriger Motorradfahrer nicht mehr rechtzeitig abzubremsen, weshalb er auf den vor ihm stehenden VW auffuhr. Durch die Kollision stürzte sowohl der 16-Jährige Motorradfahrer, als auch seine 16-jährige Sozia. Die beiden Jugendlichen wurden durch den Sturz leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Trotz Ansprache durch den Motorradfahrer soll sich die Audi-Fahrerin unerlaubt vom Unfallort entfernt haben. Sowohl der verunfallte VW, als auch das Motorrad wurden leicht beschädigt. Der jeweilige Sachschaden wird auf ca. 2.000,- EUR geschätzt. Außerdem trat aus dem Leichtkraftrad Betriebsflüssigkeit aus, weshalb die Berufsfeuerwehr Heidelberg die Fahrbahn zuletzt reinigte. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es hierbei nicht. Der Verkehrsdienst Heidelberg nahm die Ermittlungen auf, und sucht nun nach der namentlich noch nicht bekannten Verursacherin. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, können sich unter der Rufnummer 0621 174 - 4111 an diesen wenden.

