Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Lippe (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 20.08.2022, etwa gegen 03:45 Uhr, befährt ein 32-jähriger Mann mit einem Motorrad die Dorfstraße in Ehrentrup. In einer Rechtskurve verliert er die Kontrolle über das Motorrad und verunfallt. Das Motorrad wird dabei erheblich beschädigt. Der Fahrer bleibt unverletzt; allerdings wird bei der Unfallaufnahme festgestellt, dass er unter Alkoholeinfluss steht.

