POL-LIP: Detmold - Papiermülltonnen in Brand gesteckt

In der Nacht zu Samstag, 20.08.2022 zünden nach Zeugenaussage gegen 01:30 Uhr zwei 15-jährige Tatverdächtige zwei Papiermülltonnen in der Karl-Wehrhan-Straße an. Sie flüchten auf Fahrrädern. Ein Tatverdächtiger kann im Rahmen der Fahndung nach kurzer Verfolgung von der Polizei festgehalten werden.

