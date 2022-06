POL-GT: Polizei bittet um vorsichtige Fahrweise

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Am Samstagmittag (04.06., 13.05 Uhr) kam es auf der Kahlertstraße in Höhe der Gneisenausstraße zu einem Verkehrsunfall. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 21-jähriger Skoda-Fahrer die Kahlertstraße und beabsichtigte nach links in die Gneisenaustraße abzubiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 22-jährigen Motorradfahrer, welcher die Kahlertstraße in Richtung Innenstadt ...

