POL-BO: Gegenstand von Brücke geworfen - Polizei sucht beteiligten Autofahrer

Witten (ots) - Das Verkehrskommissariat ermittelt nach einem Sachverhalt, der sich am Sonntag, 18. September, in Witten ereignet hat. Ein 23-jähriger Wittener war gegen 6 Uhr mit seinem Kleinkraftrad auf der Straße "In der Dickete" in Fahrtrichtung Brunebecker Straße unterwegs. Im Bereich der Einmündung Brunebecker Straße verlor er aus bislang ungeklärter Ursache ...

