Polizei Aachen

POL-AC: Erneut Betrüger am Draht: Seniorin um mehrere 10.000 Euro betrogen

Aachen (Schmithof) (ots)

Gestern (01.08.2022) erhielt die Polizei Kenntnis darüber, dass es Betrügern gelungen ist, eine Seniorin um ihr Erspartes und ihren Schmuck zu bringen. Die Täter hatten die Dame morgens zunächst am Telefon mit der bekannten Masche des "falschen Polizisten" und mehrfachen Anrufen unter Druck gesetzt - ihr Sohn hätte einen tödlichen Unfall verschuldet und nun müsse eine Kaution von mehreren zehntausend Euro von ihr erbracht werden. Man forderte sie auf, das Geld bei ihrem Kreditinstitut zu beschaffen, ein Fehlbetrag könne auch mit Schmuck ausgeglichen werden. Und so übergab die Geschädigte dann am Nachmittag einem unbekannten Mann das geforderte Geld und ihren Schuck in der Nähe ihrer Wohnanschrift. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte (die Polizei würde nie Geld/ Wertsachen fordern bzw. entgegennehmen) - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen, legen Sie sofort auf und verständigen Sie anschließend die Polizei über die 110. - Warnen sie Angehörige, Freunde und Bekannte vor dieser Masche.

Weitere Informationen erhalten Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/ https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/Medien/228-BR-Im-Alter-sicher-leben.pdf

(pw)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell