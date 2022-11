POL-VIE: Viersen-Süchteln: Laubsammelstelle angezündet - Kripo sucht Zeugen

Willich (ots) - Am 19.11.2022 drangen Unbekannte zwischen 10:00 - 20:00 Uhr in ein Einfamilienhaus auf der Straße Am Sickeskreuz ein. Sie hebelten die Terrassentüre auf, durchsuchten mehrere Räume und entwendeten Schmuck. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 / 377-0 erbeten./jp (1123) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Viersen Jürgen Pfeiffer Telefon: 02162/377-1150 während der ...

mehr