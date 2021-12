Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Ungehalten im Reisezentrum am Hauptbahnhof Mainz

Mainz (ots)

Am 30.12.2021 um 14:00 Uhr betrat ein 56-jähriger Deutscher ohne Mund-Nasen-Schutz das Reisezentrum der DB AG im zweiten Stock des Hauptbahnhofes Mainz. Hierbei nahm er den Weg entgegen des ausgewiesenen Richtungsverkehrs und forderte seinen Service an einem Servicepult ein. Das Servicepersonal forderte den Mann auf seinen Mund-Nasen-Schutz auf zu setzen, bevor er bedient wird. Dies verweigerte er mehrfach. Als ihm daraufhin der Service verweigert wurde, zerstörte er jegliches greifbare Inventar des Reisezentrums. Infolge dessen wurden die Beamte des Bundespolizeireviers Mainz zur Hilfe gerufen. Diese stellten die männliche Person und kontrollierten diesen. Der Mann beruhigte sich wieder. Nach erfolgter Beweisaufnahme und Ermittlungen wurde die Person aus dem Hauptbahnhof Mainz verwiesen. Die Beschädigungen verliefen durch den kompletten öffentlichen Bereich des Reisezentrums. Aufsteller aus Metall, Trennwände, Plexiglasscheiben und Informationstafeln wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Schadenshöhe ist derzeit noch Teil der Ermittlungen. Das Reisezentrum wurde eigenständig kurzzeitig geschlossen, um eine Gefährdung für Reisende zu verhindern. Nach den Aufräumarbeiten wurde der Betrieb wiederaufgenommen. Es wurde niemand verletzt. Den Mann erwarteten ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung sowie eine Ordnungswidrigkeit wegen des Maskenverstoßes.

