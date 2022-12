Polizei Wuppertal

POL-W: W Ausstattung mit Distanzelektroimpulsgeräten abgeschlossen

Wuppertal (ots)

Nachdem am 16.08.2022 die ersten Kolleginnen und Kollegen der Polizeiinspektion Remscheid mit dem neuen Einsatzmittel Distanzelektroimpulsgerät (DEIG) ausgestattet werden konnten (siehe Pressemeldung: POL-W: RS Polizei in Remscheid mit Distanzelektroimpulsgeräten ausgestattet; https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/5298525), nahmen jetzt, etwa vier Monate später, auch die Beamtinnen und Beamten der Wache Wuppertal-Elberfeld die Geräte in Empfang. Polizeioberrat Thomas Book, Leiter der eigens zur Einführung des neuen Einsatzmittels eingerichteten Projektgruppe, überreichte die Geräte am 02.12.2022 stellvertretend an den Leiter der Polizeiinspektion Wuppertal, Polizeidirektor Robert Gereci, und den Leiter der Wache Elberfeld, Erster Polizeihauptkommissar Christof Billen. Nach entsprechenden Schulungsmaßnahmen und logistischer Organisation sind nunmehr sämtliche in Betracht kommenden Wachen des Polizeipräsidiums Wuppertal mit dem sogenannten Taser ausgestattet. (weit)

