POL-W: W Pkw kollidiert mit Fußgängerin in Barmen - Frau schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Am Freitag (02.12.2022, gegen 08:00 Uhr) kam es auf der Straße Haarhausen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Eine 39-jährige Fußgängerin befand sich am Heck ihres am rechten Fahrbahnrand geparkten Ford Fiesta. Als nach bisherigen Erkenntnissen eine 34-jährige BMW-Fahrerin in eine hinter dem Ford befindliche Parklücke einparken wollte, kam es zu dem Zusammenstoß. In der Folge stürzte die Fußgängerin zu Boden und verletzte sich schwer. Sie wurde durch den Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 300 Euro. (ar)

