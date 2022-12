Polizei Wuppertal

POL-W: W Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Festnahmen nach Raub in Elberfeld

Wuppertal (ots)

Am Mittwoch (30.11.2022), gegen 08:30 Uhr morgens, kam es auf der Nützenberger Straße zu einem Raub auf einen 16-jährigen Wuppertaler. Nach bisherigen Erkenntnissen begab sich der 16-Jährige zu einem Kiosk, als sich ihm eine dreiköpfige Personengruppe (männlich 12, 15 und 17) in den Weg stellte. Der 17-jährige Tatverdächtige bedrohte den Geschädigten zunächst und schlug ihn anschließend mit einem Schlagring. In der Folge wurde dem 16-Jährigen Bargeld aus seiner Hosentasche entwendet. Danach flüchteten die Tatverdächtigen zu Fuß, konnten jedoch im Rahmen einer Fahndung durch Polizeibeamte an der Bushaltestelle Vogelsaue aufgegriffen werden. Bei der darauffolgenden Durchsuchung konnten ein Schlagring, die Tatbeute sowie Betäubungsmittel aufgefunden werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird der 17-Jährige Tatverdächtige dem Haftrichter vorgeführt.

