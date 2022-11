Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Mehrere Einbrüche in Altenstadt und Glauburg

Friedberg (ots)

+++

Glauburg OT Glauberg: Einbrecher stehlen Schmuck

Zwischen Freitagnachmittag (17.30 Uhr) und Samstagmorgen (1.20 Uhr) hebelten Straftäter in der Keltenstraße ein Fenster eines Einfamilienhauses auf und durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen. Mit ihrer Beute, Schmuck im Wert weniger Tausend Euro, flüchteten sie, offenbar unerkannt. Die Kripo in Friedberg bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010.

+++

Glauburg OT Glauberg: Fernseher gestohlen

In der Glauberger Rathausstraße kam es zwischen Freitagmorgen (8 Uhr) und Samstagnachmittag (17.30 Uhr) zu einem Wohnungseinbruch. Durch eine an der Gebäuderückseite gelegene Terrassentür des Mehrfamilienhauses gelangten die Kriminellen im Tatzeitraum in das Gebäude. Sie entwendeten zwei TV-Geräte (1x silberfarben, 1x schwarz) in unbekanntem Wert. Die Kripo in Friedberg bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010.

+++

Altenstadt OT Lindheim: Einbruch in der Nieder-Rußbacher Straße

Indem sie eine Balkontür gewaltsam aufgehebelten gelangten Einbrecher am Freitag zwischen 19.45 Uhr und 21.20 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Nieder-Rußbacher-Straße im Ortsteil Lindheim. Die Unbekannten durchsuchten mehrere Zimmer nach Wertsachen und flüchteten schließelich,; offenbar, ohne etwas entwendet zu haben. Hinweise erbittet die Kripo in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

+++

Altenstadt OT Oberau: Einbrecher kommen durch Terrassentür

Schmuck im Wert mehrerer Hundert Euro stahlen Einbrecher am Samstag aus einem Einfamilienhaus in der Oberauer Herrnstraße. Zwischen 14 Uhr und 18.45 Uhr hebelten die Straftäter eine an der Gebäuderückseite gelegene Terrassentür auf und gelangten so in das Gebäude, in welchem sie nach Wertsachen suchten. Die Wetterauer Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Wohnungseinbruchdiebstahls und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden.

+++

Altenstadt OT Oberau: Durch Fenster gestiegen

In der Gartenstraße kam es am Samstag zwischen 17.30 Uhr und 19 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Im Tatzeitraum hatten die Kriminellen über ein Fenster im ersten Obergeschoss gewaltsam Zutritt in das Gebäude verschafft, welches sie anschließend nach Wertsachen durchsuchten. Die Unbekannten entwendeten Schmuck im Wert mehrerer Tausend Euro. Die Wetterauer Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Wohnungseinbruchdiebstahls und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden.

+++

